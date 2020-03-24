Kartepe'de evden çıkamayan yaşlıların yardımına zabıta ekipleri koşuyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kartepe'de evden çıkamayan yaşlıların yardımına zabıta ekipleri koşuyor - Son Dakika

Kartepe'de evden çıkamayan yaşlıların yardımına zabıta ekipleri koşuyor

6 saat önce

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evden çıkmaları yasaklanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayıp, hastaneye giderken refakatçileri oluyor.

Kartepe'de evden çıkamayan yaşlıların yardımına zabıta ekipleri koşuyor, System.String[]

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evden çıkmaları yasaklanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayıp, hastaneye giderken refakatçileri oluyor.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatı Kartepe'de başlayan dezenfekten çalışmaları devam ediyor. İç İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bu durum karşısında Kartepe'de sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlı vatandaşların istek ve talepleri Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yerine getiriliyor. Köseköy Mahalle Muhtarı Yaşar Aktop'un Kartepe Belediyesi'ne haber vermesi ile Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı ve ekibi Kartepeli vatandaşı hastaneye gitmesine yardımcı oldular.


Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar ihtiyacını görmek isteyen 65 yaş üstü bir kadına da yardım ederek tüm istekleri eksiklerini temin etti. Pazar ihtiyacı görülen Kartepeli vatandaşlar Kartepe Belediye Başkanı Kocaman başta olmak üzere Belediye ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, Kartepe, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:00 Kaynak: İHA

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