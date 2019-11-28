Son Dakika Haberleri: Kartepe'de hafta sonu vezneler açık olacak
Son Dakika Güncel Kartepe'de hafta sonu vezneler açık olacak - Son Dakika

Kartepe'de hafta sonu vezneler açık olacak

6 saat önce

Kartepe Belediyesi 2 Aralık 2019 tarihinde sona erecek olan Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitlerini vatandaşların rahatlıkla ödeme yapabilmesi için 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü veznelerini açık tutacak.

Kartepe'de hafta sonu vezneler açık olacak, System.String[]

Kartepe Belediyesi 2 Aralık 2019 tarihinde sona erecek olan Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitlerini vatandaşların rahatlıkla ödeme yapabilmesi için 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü veznelerini açık tutacak.


Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 2 Aralık 2019 tarihinde sona erecek olan Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitlerini vatandaşların rahatlıkla ödeme yapabilmesi için 30 Kasım Cumartesi - 1 Aralık Pazar günü (hafta sonu) vezneleri mesai saatleri içerisinde hizmet verecek.


Kartepe Belediyesi Mayıs ve Kasım aylarında ödenmesi gereken Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitleri ödenmeye başlandı. Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitinin ödeme günü 02 Aralık 2019 tarihinde son bulacak. Vergi affı kapsamında borçlarını yapılandıranlar, ödeme yapmadığı takdirde yapılandırmaları da iptal olacak.


Son ödeme günü 2 Aralık


Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri ödeme seçenekleri hakkında da halkı bilgilendirerek; Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergileri Kartepe Belediyesi Gelir Servisinde (Kaymakamlık yanı, yeni hizmet binası) ve Uzunçiftlik tahsilat bürosunda yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Kartepe Şubesi Kartepe Belediye Başkanlığı isimli TR53 0001 0021 8911 7662 9450 07 sayılı İBAN numarasına, postanelerden 234 789 numaralı posta çeki hesabına ve www.kartepe.bel.tr adresinden online ödeme yolu ile yapılabileceğini duyurdu. - KOCAELİ

Kartepe, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erling Haaland durdurulamıyor
İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu Son dakika: Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:49:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartepe'de hafta sonu vezneler açık olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]