Kartepe'de hafta sonu vezneler açık olacak

Kartepe Belediyesi 2 Aralık 2019 tarihinde sona erecek olan Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitlerini vatandaşların rahatlıkla ödeme yapabilmesi için 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü veznelerini açık tutacak.



Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 2 Aralık 2019 tarihinde sona erecek olan Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitlerini vatandaşların rahatlıkla ödeme yapabilmesi için 30 Kasım Cumartesi - 1 Aralık Pazar günü (hafta sonu) vezneleri mesai saatleri içerisinde hizmet verecek.



Kartepe Belediyesi Mayıs ve Kasım aylarında ödenmesi gereken Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitleri ödenmeye başlandı. Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitinin ödeme günü 02 Aralık 2019 tarihinde son bulacak. Vergi affı kapsamında borçlarını yapılandıranlar, ödeme yapmadığı takdirde yapılandırmaları da iptal olacak.



Son ödeme günü 2 Aralık



Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri ödeme seçenekleri hakkında da halkı bilgilendirerek; Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergileri Kartepe Belediyesi Gelir Servisinde (Kaymakamlık yanı, yeni hizmet binası) ve Uzunçiftlik tahsilat bürosunda yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Kartepe Şubesi Kartepe Belediye Başkanlığı isimli TR53 0001 0021 8911 7662 9450 07 sayılı İBAN numarasına, postanelerden 234 789 numaralı posta çeki hesabına ve www.kartepe.bel.tr adresinden online ödeme yolu ile yapılabileceğini duyurdu. - KOCAELİ