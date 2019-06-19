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Kartepe'de kuralar çekildi

56 dakika önce

Kartepe Belediyesi'nin birimler arası dayanışmayı ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği 'Kartepe Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası 2019' grupların kuraları çekildi.

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Kartepe Belediyesi'nin birimler arası dayanışmayı ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği 'Kartepe Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası 2019' grupların kuraları çekildi.

Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz başkanlığında yapılan toplantı sonrasında çekilişle gruplar belli oldu. Ataevler Spor Kompleksi'nde yapılacak olan karşılaşmalarda ekipler bütün hünerlerini sahaya yansıtacaklar. Turnuva hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Filiz, "Düzenlenen bu turnuva ile Kartepe Belediyesi olarak büyük bir aile olduğumuzu tekrar gösteriyoruz. Yoğun mesailerimiz arasında bu turnuva sayesinde bir araya gelerek spor yapma fırsatı buluyoruz. 10 takım iki grup halinde 12 kişilik kadrolarla yer alacak. İki grupta 7 kişilik takımlar grup sistemine göre 4 maç sonunda ilk iki sırayı alarak bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Fair Play içerisinde yapılacak olan karşılaşmada bütün ekiplere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, "Büyük bir aile olan Kartepe Belediyesi'nde birimler arası dayanışma ve arkadaşlığı pekiştiren bu tür sosyal etkinlikler önemseyerek destekleyeceğiz. Kartepe Belediyesi Birimler arası Futbol Turnuvası 2019 var olan birlik ve beraberliğimizi daha güçlü hale getireceğine inanıyorum. Bütün birimlerimizde mücadele eden takımlara başarılar diliyorum. Sonuçta kazanan kim olursa olsun dostluk ve fair play kazanacak" şeklinde konuştu. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:50 Kaynak: İHA
Mehmet Filiz, Futbol, Kartepe, Güncel
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