Kartepe'de Mevlana Haftası

Büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Hakk'a vuslatının 745'inci yıl dönümünde Kartepeli minikler Hazreti Mevlana'yı andı. "Mevlana Haftası" nedeniyle sevgi ve hoşgörü kavramlarına değinen öğrenciler, Hz. Mevlana'nın 7 öğüdünü öğrendiler. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde özellikle, Hazreti Mevlana'yı anmak yerine onu anlamak gerektiğinin altı çizildi.

ÜZÜLMEZ'E TEŞEKKÜR

Mevlana'yı anlamak; onu yaşamaktır, onunla benzeşmektir vurgusu yapıldı. Hafta boyunca öğrenciler Hz. Mevlana ile ilgili kitaplar okurken, Hz. Mevlana'nın hayatı ve felsefesi hakkında bilgiler edindiler. Mevlana Bilgi Evi öğrencilerinin duvarlara resmettikleri Hz. Mevlana ve Semazenler büyük beğeni topladı. Bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi açısından olumlu olduğunu dile getiren veliler, bilgi evlerinde verilen hizmetten memnun kaldıklarını belirterek, Kartepe Belediye Başkan'ı Hüseyin Üzülmez'e teşekkürlerini ilettiler.