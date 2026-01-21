Kartepe'de Otobüs Devrildi: 39 Yaralı - Son Dakika
Kartepe'de Otobüs Devrildi: 39 Yaralı

21.01.2026 21:17
Kartepe'de devrilen otobüs sonucu 39 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili yardım ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 39 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kartepe Teleferiği'nin olumsuz hava koşulları nedeniyle hizmet verememesi üzerine Kuzuyayla Tabiat Parkı'na düzenlenen seferden dönen belediye otobüsü, Sisli Vadi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 39 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kayak merkezi yolundaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Büyükakın'dan yaralılara "geçmiş olsun" mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kartepe'de meydana gelen otobüs kazasında yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Olaydan etkilenen vatandaşlarımız güvenli bir şekilde alandan çıkarılmış, kontrol ve tedavi amacıyla hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Tüm hemşerilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Kartepe'de Otobüs Devrildi: 39 Yaralı
