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Kartepe Yürüyüş Yolu yenileniyor

1 saat önce

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Brisa Kavşağı'ndan Köseköy'e uzanan Kartepe Yürüyüş Yolu'nda yenileme çalışması yapıyor.

Kartepe Yürüyüş Yolu yenileniyor, System.String[]

Yeşile ve doğaya önem vererek şehrin birçok noktasına park, bahçe ve yeşil alan kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, var olan yolların yenilemesini de gerçekleştiriyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Yahya Kaptan Mahallesi Brisa Kavşağı'ndan başlayıp, Sakıp Sabancı Caddesi boyunca devam edip Köseköy TCDD alt geçidinde son bulan Kartepe Yürüyüş Yolu'nun yenilemesini yapıyor. Toplam bin 200 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunda çalışmalara devam ediliyor.

BİN 100 METRE BORDÜR YAPILDI

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekiplerinin öz verili çalışmaları sonucunda bin 100 metre bordür imalatı yapıldı. Çalışmalar kapsamında 600 metre kavşak peyzaj düzenlemesi, donatı elemanlarının tamiratı ve toprak tesviyesi gerçekleştirildi.

6 BİN 500 METREKARE ÇİM SERİLECEK

Çalışmalar kapsamında 143 adet fidan dikimi yapılacak ve sulama sistemi kurulacak. Yürüyüş yolunun çevresine 6 bin 500 metrekare çim seriminin yanı sıra 2 adet çeşme inşa edilecek. Ayrıca bisiklet ve yürüyüş yolunun deforme olan bölümlerinin onarımı gerçekleştirilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:10 Kaynak: Bültenler
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