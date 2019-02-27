Son Dakika Haberleri: Karting Sezonu İstanbul'da Açılacak

Karting Sezonu İstanbul'da Açılacak

1 saat önce

Türkiye Karting Şampiyonası'da sezon 2-3 Mart tarihlerinde Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek 1. ayak yarışlarıyla start alacak.

Karting Sezonu İstanbul'da Açılacak, System.String[]
Türkiye Karting Şampiyonası'da sezon 2-3 Mart tarihlerinde Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek 1. ayak yarışlarıyla start alacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından Tuzla Belediyesinin katkılarıyla 4 ayrı kategoride gerçekleştirilecek yarışlar 2 Mart Cumartesi günü başlayacak.

Ücretsiz izlenebilecek organizasyon, 3 Mart Pazar günü yapılacak yarışların ardından ödül töreniyle son bulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:25 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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