Karzan Ibrahim Shingaly, Duhok'un en şık modeli seçildi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Karzan Ibrahim Shingaly, Duhok'un en şık modeli seçildi - Son Dakika Magazin

Karzan Ibrahim Shingaly, Duhok'un en şık modeli seçildi

6 saat önce

Irak'ın Duhok iline bağlı Zaho ilçesinde yaşamını sürdüren Karzan Ibrahim Shingaly sosyal paylaşım sitelerinde yapılan oylamalarda Duhok'un en şık modeli seçildi.

Karzan Ibrahim Shingaly, Duhok'un en şık modeli seçildi, System.String[]

Irak'ın Duhok iline bağlı Zaho ilçesinde yaşamını sürdüren Karzan Ibrahim Shingaly sosyal paylaşım sitelerinde yapılan oylamalarda Duhok'un en şık modeli seçildi.


Sosyal paylaşım sitelerinde en şık olarak seçilen Karzan Ibrahim Shingaly, açılışların aranılan modelleri arasında yerini aldı. Türkiyeli modelleri yakından takip ettiğini belirten Karzan Ibrahim Shingaly, "Genellikle Türkiyeli modelleri ve modasını takip ediyorum ve bu takibimin benim yaşadığım şehrin en şıkı seçilmeme etken olduğuna inanıyorum. Çünkü Türkiyeli modelistler ve modacılar dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyorlar bu takipleri de işlerinde öncü olmalarına yol açıyor. Bizler de onları takip ederek alanlarımızda başarılı olma mücadelesi veriyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Duhok, Zaho, Irak, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı
Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 17:29:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karzan Ibrahim Shingaly, Duhok'un en şık modeli seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]