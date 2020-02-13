Karzan Ibrahim Shingaly, Duhok'un en şık modeli seçildi

Irak'ın Duhok iline bağlı Zaho ilçesinde yaşamını sürdüren Karzan Ibrahim Shingaly sosyal paylaşım sitelerinde yapılan oylamalarda Duhok'un en şık modeli seçildi.



Sosyal paylaşım sitelerinde en şık olarak seçilen Karzan Ibrahim Shingaly, açılışların aranılan modelleri arasında yerini aldı. Türkiyeli modelleri yakından takip ettiğini belirten Karzan Ibrahim Shingaly, "Genellikle Türkiyeli modelleri ve modasını takip ediyorum ve bu takibimin benim yaşadığım şehrin en şıkı seçilmeme etken olduğuna inanıyorum. Çünkü Türkiyeli modelistler ve modacılar dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyorlar bu takipleri de işlerinde öncü olmalarına yol açıyor. Bizler de onları takip ederek alanlarımızda başarılı olma mücadelesi veriyoruz" dedi. - ŞIRNAK