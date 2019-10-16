Son Dakika Haberleri: Kaş Belediyesi 330 adet Çöp Konteyneri aldı
Son Dakika Güncel Kaş Belediyesi 330 adet Çöp Konteyneri aldı

Kaş Belediyesi 330 adet Çöp Konteyneri aldı

32 dakika önce

Kaş Belediyesince 330 adet çöp konteyneri satın alındı.

Kaş Belediyesi 330 adet Çöp Konteyneri aldı, System.String[]

Kaş Belediyesince 330 adet çöp konteyneri satın alındı.


Kaş Belediyesi, yaşam standartlarına uyumlu, toplum ve çevre sağlığı açısından etkin temizlik hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda toplamda 330 yeni çöp konteyneri satın alındı. 190 adeti 400 litrelik, 140'ı ise 70 litrelik olan bu konteynerlerin Kaş'ın 54 mahallesinde dağıtılacağı kaydedildi.


Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, temiz ve sağlıklı hayatın önemini vurgulayarak, "Temiz çevre ve sağlıklı toplum açısından temizlik konusu, Kaş Belediyesinin öncelikleri arasında bulunmaktadır. Hedefimiz daha temiz Kaş. Çevre temizliği çalışmaları kapsamında, çöp konteyner eksikliği bulunan merkez ve kırsal mahallelerimize 330 çöp konteyneri aldık ve bunların dağıtımını da yapacağız. dedi. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Beyaz Saray: Pence, Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesine rağmen Ankara'ya gidecek
Sendika başkanının lüks aracını gören işçiler şok oldu Mahkeme, Uber ile ilgili kararını verdi: Durdurulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halkbank iddianamesine tepki: Çirkin bir adım attılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 15:41:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaş Belediyesi 330 adet Çöp Konteyneri aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]