Kaş Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Başkan Ulutaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, geçen hafta Kaş Belediyesinin zabıta memuru Yunus İrbeç'in hayatını kaybettiğini hatırlatarak, İrbeç'in ailesine ve tüm yakınlarına baş sağlığı diledi.

Kaş Belediyesi olarak, eylülde "Gençlik Festivali"ni, "Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği"ni gerçekleştirdiklerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kardeş şehir Çatalköy'ü meclis üyeleriyle ziyaret ettiklerini aktaran Ulutaş, 2-7 Ekim'de de "6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası"na ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Belediyenin sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanında hizmetlerini de devam ettirdiğini ifade eden Ulutaş, yatırımlar ve ihaleler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ulutaş ve mecliste partisi bulunan grup başkanlarının konuşmasının ardından gündeme geçildi.