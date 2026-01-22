Kaş\'ta Fırtına Okulun Çatısını Hasarladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısında hasar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Antalya'nın batı ilçelerinde fırtına etkisini göstermeye başladı. Dün gece saatlerinde Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar, bir okulun çatısında hasara yol açtı. Kalkan İlköğretim Okulu'nun çatısındaki bazı bölümlerin zarar gördüğü, çatıdan kopan parçaların okul bahçesine savrulduğu belirtildi. Fırtına nedeniyle bazı bölümlerde ise camların kırıldığı görüldü.

Okulların tatil olması nedeniyle olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - ANTALYA