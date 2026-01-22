Kaş'ta Fırtına Tarım Alanlarını Vurdu

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde fırtına nedeniyle tarım alanlarında seralar zarar gördü, ağaçlar devrildi.

Kaş ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kınık, Ova ve Çavdır mahallelerinde tarım alanları zarar gördü. Bazı seraların plastik örtüsü yırtıldı, ağaçlar devrildi. Bir evin bahçesindeki ağaç çatıya devrildi. Devrilen ağaç belediye ekiplerince iş makinesiyle kaldırıldı.

Haber- kamera: Ramazan SARIKAYALI/KAŞ,