Kaş'ta futsal heyecanı sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kaş'ta futsal heyecanı sona erdi - Son Dakika Spor

Kaş'ta futsal heyecanı sona erdi

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde Kaş Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde 33 okul ve 322 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Okullar Arası Futsal Turnuvası sona erdi.

Kaş'ta futsal heyecanı sona erdi, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde Kaş Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde 33 okul ve 322 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Okullar Arası Futsal Turnuvası sona erdi.


Kaş Kapalı Spor Salonunda 10 gün boyunca büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmalar sonucunda dereceye giren okullara protokol tarafından törenle kupa ve madalya verildi. Törene, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Kıdemli Başçavuş Feridun Mert, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan, Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan ve Sağlık Müdürü Dilek Kandur katıldı. Başkan Ulutaş yaptığı konuşmada, sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade ederek, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti.


Turnuvada kategorisinde dereceye giren okul takımları şu şekilde sıralandı:


Genç Erkekler: 1. İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi, 2. Kaş Çok Programlı Anadolu Lisesi, 3. Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi


Yıldız Kızlar: 1. Sarıbelen Ortaokulu, 2. Gömbe Ortaokulu, 3. Gömbe İmam Hatip Orta Okulu


Yıldız Erkekler: 1. Merkez Ortaokulu, 2. Çavdır Ortaokulu, 3. Kasaba Yatılı İlköğretim Bölge Okulu


Genç Kızlar: 1. Mustafa Kocakaya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 2. İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi, 3.Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi


Küçük Erkekler: 1. Merkez İlköğretim Okulu, 2. Kalkan İlköğretim Okulu, 3. Kasaba Yatılı İlköğretim Bölge Okulu - ANTALYA

Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'deki açılışta konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na çattı: Aranızda da ben mi göremiyorum?
İtalya'da koronavirüs tehdidi nedeniyle maç ertelendi Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun açılışını bizzat yaptı

Son Dakika Haberleri
17:26 Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi
15:06 Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
14:56 Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 17:31:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaş'ta futsal heyecanı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]