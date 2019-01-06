Son Dakika Haberleri: Kaş'ta Kar Sürprizi

Kaş'ta Kar Sürprizi

1 saat önce

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kaş'a yağan kar ilçede şaşkınlığa neden oldu.

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Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kaş'a yağan kar ilçede şaşkınlığa neden oldu.

Ilıman iklime sahip olan Kaş ilçesini çevreleyen dağların yüksek kesimlerine kar yağdı. Deniz seviyesinden bin 338 metre yükseklikte ve ilçeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Asas Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. Kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Kaş'ta yaşayanlar sabah uyandıklarında kar sürpriziyle karşılaştı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgede bazı vatandaşlar kartopu oynarken, bazıları da manzarayı cep telefonları ile kaydetti.

Öte yandan, mahallelerde karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başta Gömbe ve Sütleğen olmak üzere 25 mahallede dün gece yağan kar nedeniyle kapanan yollar iş makineleriyle açılıyor. Belediye ekiplerinin çalışmalarına vatandaşlar da kendi çabalarıyla katkı sağlıyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:19 Kaynak: İHA

Antalya, Kar, Güncel
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