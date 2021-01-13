"Kaset kumpası" davasına devam edildi - Son Dakika

"Kaset kumpası" davasına devam edildi

13.01.2021 16:11

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 170 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 170 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada, firari sanık Ömer Demir'in yurt dışına kaçışına yardım ettiği belirtilen Sezer E, tanık sıfatıyla dinlendi.

Çiftçilik yaptığını belirten Sezer E, Demir'i tanımadığını, sanığı aracına aldıktan kısa süre sonra polislerce yakalandıklarını ifade etti. Demir'in yurt dışına kaçışı konusunda bilgi sahibi olmadığını savunan Sezer E, adını hatırlayamadığı bir arkadaşının kendisinden Demir'i boş bir araziye bırakmasını istediğini bildirdi.

Tanık Selim B. ise sanıklardan Adem Çoban'ı tanıdığını, öğrencilik yıllarında Malatya'da FETÖ yapılanması bünyesinde aynı evde kaldıklarını anlattı.

İlerleyen süreçte kendisinin örgütün askeri mahrem yapılanmasında görev aldığını anlatan Selim B, sanıkla sonraki süreçte irtibatı olmadığını ifade etti.

Tanık Yunus A. da sanıklardan Erhan Sazi'yi öğrencilik yıllarında kaldığı yurttan tanıdığını ancak örgütsel bağı olup olmadığını bilmediğini beyan etti.

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşma yarına bırakıldı.

Savcı 100 sanık hakkında hapis talep etti

Cumhuriyet Savcısı Cem Solmaz, 15 Aralık 2020'de dosyaya sunduğu esasa ilişkin görüşünde sanıklardan 100'ünün "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "siyasal hakların kullanılmasını engellemek", "konut dokunulmazlığını ihlal", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.

Cezalandırılması istenen sanıklar arasında eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ömer Altıparmak, Gürsel Aktepe, Lokman Kırcılı, Yurt Atayün, Hami Güney ve Ali Fuat Yılmazer de bulunuyor.

Görüşte, atılı suçları işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle 28 sanığın beraatı, haklarında yakalama emirleri bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Cevheri Güven ve eski polis Enes Çığci'nin de arasında bulunduğu firari 42 sanığın dosyasının ise ayrılması istenmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi, Fetullahçı Terör Örgütü, CHP Genel Başkanı, Fethullah Gülen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kaset kumpası' davasına devam edildi - Son Dakika


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