Kaşıkçı'nın nişanlısından "Washington elinden geleni yapmadı" açıklaması

NEW Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Washington, Cemal'in katillerini adaletin önüne çıkarmak için elinden geleni yapmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz, Amerikan New York Times gazetesi için "Cemal Kaşıkçı nişanlımdı. Onun katilleri etrafta serbestçe geziyor." başlıklı bir makale kaleme aldı.

Amerikan Kongresindeki bazı oturumlara katılmak üzere geçen ay başkent Washington'da birçok Amerikan Kongre ve Dışişleri yetkilisi ile görüştüğünü ve Kaşıkçı hakkında konuştuklarını belirten Cengiz, "Yaptığım her toplantı, kaybımızın ne kadar derin olduğunu, Cemal'in bir yazar olarak nasıl bu kadar çok sevgi ve saygı telkin ettiğini anlamamı sağladı." ifadelerini kullandı.

"Washington bu ülke üzerindeki gücünü kullanmamayı seçti"

Cemal Kaşıkçı'nın kendisine sürekli Washington'ı sevgiyle anlattığını aktaran Cengiz, "Ancak Washington, Cemal'in katillerini adaletin önüne çıkarmak için elinden geleni yapmadı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'deki Demokrat ve Cumhuriyetçilerin Kaşıkçı cinayeti konusunda henüz somut bir adım atılmamasından dolayı utanç duyduklarını hissettiğini belirten Cengiz, "Washington, Kaşıkçı cinayetine ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması ve sorumlulardan hesap sorulması hususunda Riyad ile güçlü bağları ve bu ülke üzerindeki gücünü kullanmamayı seçti." görüşünü paylaştı.

"Trump yüzünü başka yöne dönmeyi tercih etti"

Cengiz, Kaşıkçı cinayetinden sonraki küresel kınamalara rağmen Suudi Arabistan'daki zulmün sürdüğüne ve 3 Suudi alimin idam edileceğine dair haberler olduğuna işaret ederek, "Cemal asla geri gelmeyecek ancak onun uğrunda mücadele ettiği bu kişilerin korunması için bir şeyler yapılabilir. Başkan Donald Trump yüzünü başka yöne dönmeyi tercih etti. Ancak bu 3 adamın hayatını kurtarma gücü var." ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin aklındaki soruların hala cevaplanmadığını vurgulayan Cengiz, Riyad yönetiminin de cinayetle ilgili yasal süreçteki "ihmalci" tavrının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

BM'ye çağrı

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, bugün Kaşıkçı cinayetine ilişkin yayımladığı raporda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya çağırdığını vurgulayan Cengiz, "BM'yi Sayın Callamard'ın çağrısını önemsemeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Cengiz makalesinde, şunları kaydetti:

"Cemal'in ve ilkelerinin herhangi bir insani ve ahlaki değeri varsa, şimdi sesimizi yükseltme zamanı. Arap dünyasındaki demokrasi mücadelesini desteklemek için, Cemal'in korkunç ölümüne karşı ses çıkarmanın bir önemi yok mu? Erdemli insanlar bugün bu değerleri savunan ve bu ülkesinde bu değerleri geliştirmek için mücadele veren bir adam için ayağa kalmazsa, kim kalkacak?"

BM'nin Kaşıkçı raporu

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), tarafından açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

