Kasım Ayında Süt Toplama Miktarı Düştü

14.01.2026 10:25
Kasım'da ticari süt işletmelerince toplanan süt miktarı %3,7 azalarak 863 bin 651 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 azaldı, Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 azaldı.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,5 arttı, ayran üretimi yüzde 8,4 arttı, yoğurt üretimi yüzde 6,2 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6,0 azaldı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 11,5 azaldı. Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,5 arttı, ayran üretimi yüzde 8,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 5,1 arttı, içme sütü üretimi yüzde 4,7 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 6,1 arttı.

Bir önceki ay 135 bin 856 ton olan içme sütü üretimi Kasım ayında yüzde 0,6 oranında azalarak 135 bin 49 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

