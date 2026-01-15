Kasım'da Hizmet Üretimi Artış Gösterdi - Son Dakika
Kasım'da Hizmet Üretimi Artış Gösterdi

15.01.2026 10:59
TÜİK, kasım ayında hizmet üretiminin yıllık %4, aylık %0,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 7,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,7, idari ve destek hizmetleri yüzde 5,1 arttı. Kasım ayında hizmet üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,5 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,1 arttı.

Kaynak: DHA

MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Kasım'da Hizmet Üretimi Artış Gösterdi
