Kasım\'da İnşaat Üretimi Yıllık Yüzde 22,3 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında inşaat üretiminin yıllık yüzde 22,3 arttığını, aylık yüzde 0,1 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; kasım ayında inşaat üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 22,5 arttı.

Kasım ayında inşaat üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı.