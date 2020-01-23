Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen antrenmanın, antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştiği belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile dün oynayan maçta forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği idmana diğer oyuncuların ısınma hareketleriyle başladığı aktarıldı.

Top kazanma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, pas ve şut çalışmalarının ardından yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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