Kasımpaşa'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Kasımpaşa'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının ardından kanat organizasyonları ile antrenman sona erdi.

Kasımpaşa, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye gidecek.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:58 Kaynak: AA
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