Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

7 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kasımpaşa, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, 5'e 2 oyunun ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Haris Hajradinovic ve Strahil Popov'un katılmadığı ifade edildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşa'da yeni kaptan Quaresma oldu
Burak Yılmaz: Mehmetçik'e armağan olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İzlanda maçı yorumu Merih topu çizgiden çıkardı, sosyal medya yıkıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:48:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]