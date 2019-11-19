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Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü iç sahada Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü iç sahada Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, pozisyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:26 Kaynak: AA
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