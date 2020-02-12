Kasımpaşa'da silahlı saldırıda öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İstanbul Kasımpaşa'da evindeki koltukta oturduğu sırada dışarıdan gelen kimliği belirsiz maskeli şahıs tarafından silahla vurularak öldürülen 20 yaşındaki Niyazi Ustahüseyin son yolculuğuna uğurlandı.



İstanbul Kasımpaşa'da 10 Şubat Pazartesi akşamı evinde sözlüsüyle mesajlaştığı esnada dışarıdan gelen kimliği belirsiz maskeli şahıs tarafından silahla vurularak öldürülen 20 yaşındaki Niyazi Ustahüseyin için Kasımpaşa Camiikebir Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Niyazi Ustahüseyin'nin annesi Zeynep, erkek kardeşi Onur Ustahüseyin, kız kardeşi Ayşen Sessiz, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesi Ustahüseyin'in aile yakınlarının tabuta sarılarak ağladığı görüldü. İkindi vakit namazının kılınmasının ardından cenaze namazını kıldıracak olan imamın helallik istemesinden sonra cenaze namazı kılındı. Namazın ardından yakınları tarafından omuzlanarak cenaze aracına konulan Ustahüseyin'in cenazesi defnedilmek üzere Ayazağa Mezarlığına götürüldü. Cenaze götürüldüğü sırada Ustahüseyin'in yakınları sinir krizi geçirdi. - İSTANBUL