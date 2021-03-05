Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi

Kasımpaşa'da bulunan Divanhane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden Divanhane'nin durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

İMAMOĞLU: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

İmamoğlu, bakanlığın Osmanlı mirası olan Divanhane'yi ısrarla yıkmaya çalıştığını belirterek, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yol geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ulaştırma Bakanlığı yol bahanesiyle Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmaya başlamıştı, UTK kararıyla artık yol geçmeyecek ama Ecdad Mirasını yıkmada ısrarcı."