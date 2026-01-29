Kasımpaşa, Jim Allevinah\'ı transfer etti

Kasımpaşa, Gabonlu sağ kanat oyuncusu Jim Allevinah'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İstanbul ekibi transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni transferimiz Jim Allevinah, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde Kulüp CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Jim'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL