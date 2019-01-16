Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa Simone Scuffet'i Renklerine Bağladı

Kasımpaşa Simone Scuffet'i Renklerine Bağladı

2 saat önce

Kasımpaşa, Udinese'de forma giyen İtalyan kaleci Simone Scuffet'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Kasımpaşa Simone Scuffet'i Renklerine Bağladı, System.String[]
Kasımpaşa, Udinese'de forma giyen İtalyan kaleci Simone Scuffet'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarına transferlerle devam ediyor. Lacivert-beyazlı ekip, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen 22 yaşındaki eldiven Simone Scuffet'i sezon sonuna kadar renklerine bağladığını duyurdu. Kasımpaşa resmi internet sitesinden yapılan açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İtalya Serie A ekiplerinden Udinese takımının 22 yaşındaki İtalyan kalecisi Simone Scuffet, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcımız Emir Saraç'ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:16 Kaynak: İHA

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