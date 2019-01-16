Kasımpaşa Simone Scuffet'i Renklerine Bağladı
2 saat önce
Kasımpaşa, Udinese'de forma giyen İtalyan kaleci Simone Scuffet'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.
Kasımpaşa
, Udinese
'de forma giyen İtalyan kaleci Simone Scuffet'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarına transferlerle devam ediyor. Lacivert-beyazlı ekip, İtalya Serie A
ekiplerinden Udinese'de forma giyen 22 yaşındaki eldiven Simone Scuffet'i sezon sonuna kadar renklerine bağladığını duyurdu. Kasımpaşa resmi internet sitesinden yapılan açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:
"İtalya Serie A
ekiplerinden Udinese takımının 22 yaşındaki İtalyan kalecisi Simone Scuffet, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcımız Emir Saraç'ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:16 Kaynak: İHA
Kasımpaşa, İtalyan Kaleci Simone Scuffet'i Renklerine Bağladı
31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı
Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü
CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı