Kasımpaşa, Szalai'nin Sözleşmesini Feshetti
Kasımpaşa, Szalai'nin Sözleşmesini Feshetti

26.01.2026 23:26
Kasımpaşa, Attila Szalai'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti, oyuncu 15 maça çıktı.

Kasımpaşa Macar stoper Attila Szalai'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Kasımpaşa'nın sezon başında Hoffenheim'dan kiralık kadrosuna kattığı Attila Szalai'nin Türkiye'deki ikinci dönemi kısa sürdü. İstanbul ekibi deneyimli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Szalai, Trendyol Süper Lig'de bu sezon lacivert-beyazlı formayla 15 maça çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

