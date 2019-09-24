Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, "Kupada sonuna kadar gitmek tek amacımız" dedi. Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya ise "İyi oynadığımız, çok pozisyona girdiğimiz müsabakadan böyle bir penaltı kararıyla sahadan mağlup ayrılmak Türk futbolu adına üzücü" yorumunu yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur Eleme maçında deplasmanda karşılaştığı Yeni Çorumspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk yarı takım olarak dağınık bir görüntü sergilediklerine dikkat çeken Özdeş, "Ofsayt gerekçesiyle sayılmayan bir gölümüz var. Ofsayt olmayabilir. İkinci yarıda derli toplu bir oyun oynadık. Attığımız golü penaltı pozisyonuyla attık. O pozisyonda tartışmalı bir pozisyon. Uzaktan gördüğüm kadarıyla tartışılır bir pozisyon. Ama son ana kadar bu skoru korumayı başardık. Yeni Çorumspor takımı da son ana kadar gol atabilmek için bir mücadele verdi. Bunun için kutluyorum. Bir üst tura yükseldik. Şimdi gelecek takımı bekleyeceğiz. Kupada da sonuna kadar gitmek amacımız" dedi. Yeni Çorumspor ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özdeş, "Takım olarak oynadıkları oyunu beğendim. Takımın başında Bahri Kaya gibi tecrübeli bir teknik adam var. Bence bugün turu atayabilecek bir oyun oynadı.Beş başarılı olacağını düşünüyorum.Yeni Çorumspor'a da başarılar diliyorum. Hedeflerini gerçekleştirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

KAYA: "BÖYLE BİR PENALTI KARARIYLA ELENMEK ÜZÜCÜ"

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya ise takımının mağlubiyetine neden olan penaltı kararını eleştirerek, "İyi oynadığımız, çok pozisyona girdiğimiz müsabakadan böyle bir penaltı kararıyla sahadan mağlup ayrılmak Türk futbolu adına üzücü. Kendi takımım adına da üzücü" dedi. Ciddi bir rakibe karşı kendilerini test ettiklerini ifade eden Kaya, "Ancak şunu gördüm ki saha da oyun anlamında ve takımın maç kondisyonu adına önemli mesafeler kat etmişiz. Çok ciddi bir rakibe karşı kendimizi test etmiş olduk. İlk yarı tamamen oyun üstünlüğümüzle geçti. Rakibimize pozisyon dahi vermedik. Biz bir iki pozisyon bulduk gol atıp öne bile geçebilirdik. İkinci yarı yine karşılıklı ataklarla geçen müsabakada iki gün önce çok önemli bir maç oynamıştık fazla rotasyona gidemedim. 11 futbolcumuzun 10'ununu oynatmak zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM"

Penaltı kararı ile de açıklamalarda bulunan Kaya, şunları kaydetti:

"İkinci yarı yorgunluk emareleri olmaya başladık. Bunların birisinde de hakem penaltıya hükmetti. Penaltı sonucunda maçı tekrar getirebilecek arzumuz isteğimiz pozisyonumuz olsa da 1-1'e getiremedik. İyi oynadığımız, çok pozisyona girdiğimiz müsabakadan böyle bir penaltı kararıyla sahadan mağlup ayrılmak Türk futbolu adına üzücü. Kendi takımım adına da üzücü. O penaltı kararını çalarken biraz daha böyle ortaya hakkaniyetle çalmalıydık. Ağır çekimde seyrettim. Resmen oyuncuya yaslanıp penaltıyı almış. Böyle kararla mağlup olmamıza üzüldüm. Hakem triosu çok iyi bir idare gösterdi. Biz de isteğimiz oyunu ve tepkiyi verdik. 11 futbolcumuzun 10'unu maç boyunca sahadaydı. Bu futbolcularımızın 7 tanesi Çorum doğumlu. Altyapıdan yetişti. Bunlar bizim için gurur verici. 23 yaş ortalaması olan takımız. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Hedefimiz hafta sonu oynanacak lig maçını kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Kasımpaşa'yı da tebrik ediyorum"

(İHA)