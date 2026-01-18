Kasımpaşa ve Antalyaspor Golsüz Eşitlikte - Son Dakika
Spor

Kasımpaşa ve Antalyaspor Golsüz Eşitlikte

Kasımpaşa ve Antalyaspor Golsüz Eşitlikte
18.01.2026 15:37
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Winck'in kafa vuruşunda kale önünde savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

39. dakikada Kerem Demirbay'ın savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Diabate, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Julian topu çeldi. Dönen topu yeniden önünde bulan Diabate, kale alanının solundan bir kez daha şutunu çıkardı ve savunmada Veysel meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

43. dakikada Ben Ouanes'in sağ kanattan yaptığı ortada, penaltı noktasının solundan Diabate'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Nicholas Opoku, Godfried Frimpong, Andri Baldursson, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Mortadha Ben Ouanes, Fousseni Diabate, Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Ali Emre Yanar, Cem Üstündag, Kamil Ahmet Çörekçi, Emre Taşdemir, Attila Szalai, Atakan Müjde, Mamadou Fall, Ali Yavuz Kol, Cenk Tosun, Habib Gueye

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Antalyaspor: Julian Diaz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Kenneth Paal, Jesper Ceesay, Soner Dikmen, Abdülkadir Ömür (Samuel Ballet dk. 23), Dario Saric, Nikola Storm, Sander Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Ensar Buğra Tivsiz, Lautaro Giannetti, Ramzi Safuri, Hasan Yakub İlçin, Doğukan Sinik, Yohan Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Sarı kartlar: Andri Baldursson, İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Antalyaspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

16:08
Suriye’de Rakka kent merkezi büyük ölçüde terör örgütü YPGSDG’den temizlendi, Deyrizor tamamen kurtarıldı.
Suriye'de Rakka kent merkezi büyük ölçüde terör örgütü YPG/SDG'den temizlendi, Deyrizor tamamen kurtarıldı.
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
18.01.2026 16:22:30.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
