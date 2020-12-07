Kasımpaşalı Hodzic: Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor - Son Dakika

Kasımpaşalı Hodzic: Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor

07.12.2020 09:59
Kasımpaşalı Hodzic: Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor, System.String[]

"Sanki 5-10 yıldır buradaymışım gibi hissettim""Fuat Çapa hem iyi hoca, hem de iyi bir insan""Koronavirüs sadece futbolu değil, tüm dünyayı etkiledi""Dinamo Zagreb'te oynarken birçok teklif aldım"Hedeflerimden birisi de milli takıma gitmeye devam etmek "En iyisini yapmaya çalışacağız"Olgucan...

"Sanki 5-10 yıldır buradaymışım gibi hissettim"

"Fuat Çapa hem iyi hoca, hem de iyi bir insan"

"Koronavirüs sadece futbolu değil, tüm dünyayı etkiledi"" Dinamo Zagreb'te oynarken birçok teklif aldım"Hedeflerimden birisi de milli takıma gitmeye devam etmek "En iyisini yapmaya çalışacağız"

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,- Kasımpaşa'nın Bosna Hersekli golcüsü Armin Hodzic, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Kasımpaşa'da forma giydiği için duyduğu memnuniyeti dile getiren Hodzic, "Burada oldukça mutluyum. Takım olarak formdayız. İyi ve oldukça güçlü bir kadromuz var. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bu iyi kadronun yapabildiğinin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu."FUAT ÇAPA HEM İYİ HOCA, HEM DE İYİ BİR İNSAN"Teknik direktör Fuat Çapa'nın takımın başına geçmesinin ardından kısa bir süre geçtiğini ancak bu sürede takımla çok yakından ilgilendiğini söyleyen Bosnalı golcü, "Burada biz profesyonelleriz. Yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Teknik direktör değişikliklerinden bağımsız olarak her teknik adamın bizden istediği şeyleri hem antrenmanda hem de maçta göstermek zorundayız. Dediğim gibi en iyi şekilde, hocanın istediği şekilde antrenman ve maçları götürmeliyiz. Fuat hocanın bu kısa sürede çok iyi hoca ve çok iyi bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi bir profesyonel. Takıma ve bütün oyunculara ilgisini gösteriyor" şeklinde konuştu."KORONAVİRÜS SADECE FUTBOLU DEĞİL, TÜM DÜNYAYI ETKİLEDİ"Koronavirüs salgınının sadece futbol dünyasını değil, herkesi etkilediğinin altını çizen Hodzic, "Tabii ki çok zor. Ben de bu hastalığa yakalandım ve daha sonra atlattım. Sadece futbol değil, bütün dünyada etkili oldu. Bütün insanları etkiledi. Biz futbolcular olarak antrenmanlara ve maçlara hazır olmaya çalışıyoruz. Yapabileceğimiz tek şey bu. Bütün dünyayı etkileyen bir durum var. Biz de elimizden geldiğince antrenmanlara ve maçlara konsantre olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. "DİNAMO ZAGREB'TE OYNARKEN BİRÇOK TEKLİF ALDIM"Kariyerinin hemen başında gollü sezonlar yaşayan ve bu performanslarının ardından birçok transfer teklifi aldığını açıklayan Hodzic, "Özellikle Dinamo Zagreb'te oynarken, orada geçirdiğim iyi sezonlardan sonra birçok teklif aldım. Tabii bununla alakalı hiçbir zaman bilemiyoruz. O zaman çalıştığım hoca ve kulüplerle konuştuğum zaman, kulüpte kalmaya, teklifleri değerlendirmemeye karar verdim. Daha sonra orada kaldım ve işimi yapmaya devam ettim. Birçok teklif geldi ama ben kulübümde kalmayı tercih ettim" dedi."SANKİ 5-10 YILDIR BURDAYMIŞIM GİBİ HİSSETTİM"Geldiği andan bu yana kendini takımın bir parçası olarak hissettiğine dikkat çeken Armin Hodzic, şöyle konuştu: "Buraya geldiğim ilk günden itibaren bu ailenin bir parçası gibi hissetmeye başladım. Sanki 5-10 yıldır buradaymışım gibi hissettim. Hem kamplarda, hem tesislerde, hem de antrenmanda bu duyguyu hissettim. Burada herkes sevecen, cana yakın ve yardımsever. O yüzden sadece buraya odaklanmış durumdayım. Burada olmayı, bulunmayı çok istiyorum. Bu kulüp için iyi oynamaya, goller atmaya ve maçlar kazanmaya devam etmek istiyorum.""GELMEDEN ÖNCE VİSCA İLE KONUŞTUM" Türkiye'ye transfer olmadan önce burada forma giyen Bosnalı oyunculardan fikir aldığını belirten Hodzic, şu ifadeleri kullandı: "Gelmeden önce Visca ve diğer Bosnalı oyuncularla konuştum. Herkes burayla alakalı çok güzel, olumlu şeyler söyledi. Onlarla konuştuktan sonra da Türkiye'ye geldim." "BOSNALI OYUNCULAR TÜRKİYE'DE KENDİLERİNİ EVİNDE GİBİ HİSSEDİYOR"Bosna Hersekli birçok futbolcunun Türkiye'de uzun yıllar kalmasının sebepleri sorulan Hodzic, şöyle cevap verdİ: "Bosnalı oyuncular Türkiye'ye geldiklerinde kendilerini evinde gibi hissediyor. Çünkü iki ülkeye baktığınız zaman ki kardeş ülke diyebilirsiniz. O yüzden Bosnalı oyuncular kendilerini ülkelerinde gibi hissediyor. Bence sebeplerden biri bu. Diğer sebep ise oyuncunun çalışması ve gösterdiği performansla alakalı.""HEDEFLERİMDEN BİRİSİ DE MİLLİ TAKIMA GİTMEYE DEVAM ETMEK"Bosna Hersek Milli Takımı'na dair hedefleri de sorulan Hodzic, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben zaten bunun için mücadele ediyorum. Orası benim ülkem. Ülkem için oynamak çok önemli ve güzel. Milli takıma gitmeye devam etmek ve orada bulunmak benim hedeflerimden birisi."

Kasımpaşalı Hodzic: Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor
Kasımpaşalı Hodzic: Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor
Kasımpaşalı Hodzic: Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor
Kasımpaşalı Hodzic: Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor
Kasımpaşalı Hodzic: Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor
Kasımpaşalı Hodzic: Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor
Kasımpaşalı Hodzic: Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor
Kasımpaşalı Hodzic: Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor

Dinamo Zagreb, Koronavirüs, Saraybosna, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kasımpaşalı Hodzic: Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Uygulanmasına günler kaldı! Profesör, Çin aşısıyla ilgili en merak edilen 5 soruyu cevapladı Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında İntikam eylemi hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı terörist yakalandı Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı Serdar Aziz kırmızı kart sonrası konuştu: Ağzımdan kötü bir şey çıkmadı
Son Dakika: Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı Son Dakika: Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı         
10:00
Rıdvan Dilmen Denizlispor maçı sonrası patladı: F.Bahçe Ali Palabıyık'ı yendi Rıdvan Dilmen Denizlispor maçı sonrası patladı: F.Bahçe Ali Palabıyık'ı yendi         
09:43
Kumar oynarken yakalandılar, Kumar oynarken yakalandılar, "Cenazemiz var" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştılar         
09:10
Bilim Kurulu üyesinden Bilim Kurulu üyesinden "Aşı salgını bitirir mi?" sorusuna yanıt: Nüfusun %90'ını aşılarsak durdurduk diyebiliriz         
08:55
Galericilerden ikinci el araç almak isteyenlere kritik uyarı: 4 altın kurala dikkat! Galericilerden ikinci el araç almak isteyenlere kritik uyarı: 4 altın kurala dikkat!         
08:44
Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız         
07:33
Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı         
05:03
Genco Özak, Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor         
23:48
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?         
16:40
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 10:14:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşalı Hodzic: Bosnalı oyuncular Türkiye'de kendilerini evinde gibi hissediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei