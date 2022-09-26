Meteoroloji uzmanları tarafından şiddetini artırarak kasırgaya dönüştüğü belirtilen Ian'ın, ülkenin en ünlü tütün tarlalarının yakınına kadar ulaşması bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Ian'ın bugün geç saatlerde ya da yarın erken saatlerde Küba'nın batı kısmında etkili olacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fırtına, Florida, Küba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kasırgaya dönüşen tropikal fırtına Ian, Küba ve Florida'ya ilerliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.