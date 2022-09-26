Kasırgaya dönüşen tropikal fırtına Ian, Küba ve Florida'ya ilerliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kasırgaya dönüşen tropikal fırtına Ian, Küba ve Florida'ya ilerliyor

26.09.2022 16:36
Kasırgaya dönüşen tropikal fırtına Ian, Küba ve Florida'ya ilerliyor

Kasırgaya dönüşen tropikal fırtına Ian'ın, Küba ve Florida'ya ilerlediği bildirildi.

Kasırgaya dönüşen tropikal fırtına Ian'ın, Küba ve Florida'ya ilerlediği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Ian'ın bugün geç saatlerde ya da yarın erken saatlerde Küba'nın batı kısmında etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji uzmanları tarafından şiddetini artırarak kasırgaya dönüştüğü belirtilen Ian'ın, ülkenin en ünlü tütün tarlalarının yakınına kadar ulaşması bekleniyor.

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesinin resmi gazetesi, Pinar del Rio eyaletinde fırtınadan etkilenebilecek kişilerin tahliye edilmeye başlandığını açıkladı.

Kübalı yetkililer, eyaletteki okullarda eğitime ara verildiğini aktardı.

Florida Valisi Ron DeSantis, basın toplantısında yaptığı açıklamada, eyalet genelinde olağanüstü hali ilan edildiğini ve fırtınanın bölgeye büyük ölçüde zarar verebileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, tropikal fırtına nedeniyle 27 Eylül'de düzenlenmesi planlanan Florida ziyaretini ertelediği bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fırtına, Florida, Küba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kasırgaya dönüşen tropikal fırtına Ian, Küba ve Florida'ya ilerliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
15:31 Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
15:28 Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi
15:23 Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:06:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kasırgaya dönüşen tropikal fırtına Ian, Küba ve Florida'ya ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement