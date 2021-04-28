KASKİ'den 6 ilçeye 19 bin 650 metre içme suyu şebeke hattı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 6 ilçede toplam uzunluğu 19 bin 650 metre olan içme suyu şebeke, terfi ve isale hattı imal edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ ekipleri baharın da gelmesiyle içme suyu şebeke hattı imalatına hız verdi.

KASKİ, 2021 yılı için projelendirilen faaliyet programı kapsamında Sarıoğlan, Felahiye, Özvatan, Akkışla, Bünyan ve Sarız ilçelerinde yapacağı imalatlar ile su sıkıntısı çeken muhtelif mahalleleri kaliteli, kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, amaçlarının en uzak noktadaki haneye dahi kaliteli ve sağlıklı içme suyu götürmek olduğunu belirtti.

Kent merkezi ve 16 ilçenin su ihtiyacını karşılayabilmek için KASKİ ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"6 ilçemizde toplam uzunluğu 19 bin 650 metre, yani 19,5 kilometreyi aşkın içme suyu şebeke, terfi ve isale hattı imal edilecek. Söz konusu projelerin 8 bin 700 metrelik bölümü tamamlanırken, geriye kalan kısmında ise çalışmalar son hızla devam ediyor. Felahiye ilçesi Büyüktoraman, Sarıoğlan ilçesi Palas, Akkışla ilçesi Gümüşsu ve Kululu mahallelerindeki imalatımız tamamlandı. Sarız ilçesi Büyüksöbeçimen ve Kuşçu mahallelerine yapılacak hatlarımızın imalatı ise tüm hızıyla sürüyor. Özvatan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi ile Bünyan ilçesi Sümer Mahallesi'ne yapılacak olan hatlarımızın imalatına ise önümüzdeki günlerde başlayacağız."