Kaskı ile Hayat Kurtaran Kurye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kaskı ile Hayat Kurtaran Kurye

09.02.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kuryelik yapan Mesut Aldanma, motosiklet kazasında hafif yaralarla kurtuldu.

ADANA'da motosikleti ile çarpıştığı TIR'ın altında sürüklenip, sıkışan kurye Mesut Aldanma (26), kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Aldanma, "Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. Kırığım, çıkığım bile yok; vücudumda ufak tefek eziklerle kurtuldum" dedi.

Kaza, 4 Şubat'ta Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kebapçıda kuryelik yapan Mesut Aldanma yönetimindeki 01 CSH 28 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 YV 5155 plakalı TIR çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü, TIR'ın çekicisinin altında kalarak sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar yardıma koşan çevredekiler, Aldanma'yı sakinleştirmeye çalıştı.

'KORKMUYORUM, SİZ DE KORKMAYIN'

Soğukkanlılığını koruyarak, "Korkmuyorum, siz de korkmayın" diyen Aldanma, kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Mesut Aldanma, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Aldanma, ambulansla götürüldüğü hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

'FRENE BASTIM FAKAT DURAMADIM'

Kaza günü yaşadıklarını anlatan Mesut Aldanma, "Dükkana sipariş gelmişti, paketi almak için yola çıktım. Yolda ilerlediğim sırada kırmızı ışık yandı, önümde 3 TIR vardı. Ben de emniyet şeridinden yan taraflarından geçtim. Kırmızı ışık söndükten, yeşil yandıktan sonra ilerlemeye başladık. Yanımdaki TIR beni fark etmedi ve sağa sinyal vermeden dönmeye çalıştı. Frene bastım fakat duramadım, kaydım ve TIR'la çarpışıp altında sıkıştım" diye konuştu.

'KASKIM OLMASAYDI, YÜZÜM PARAMPARÇA OLACAKTI'

Çok büyük bir kaza geçirdiğini aktaran Aldanma, "Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. TIR, beni yol boyunca sürüklemişti. Kaskım olmasaydı, yüzüm paramparça olacaktı. Koruyucu giysilerim olmasaydı; gövdem, ellerim paramparça olacaktı. Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. Kırığım, çıkığım bile yok; vücudumda ufak tefek eziklerle kurtuldum. Sürüklendiğim sırada asfaltla burun burunaydım. Gözümü açtığımda ailem, arkadaşlarım gözümün önüne geldi. Tarif edilemez bir his yaşadım, bütün hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Bütün motorcu kardeşlerime sesleniyorum; ekipmanlarınızı takmayı ihmal etmeyin" dedi.

Haber – Kamera: Yusuf YILDIZ/ADANA,

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güvenlik, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaskı ile Hayat Kurtaran Kurye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
İstanbul konserleri biten Tarkan’dan duygusal mesaj İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj
Cardi B rezil oldu Robotla yaptığı dans kötü bitti Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti

10:24
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
10:16
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım ’beni öldür’ dedi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09:51
Dosyada şoke eden detay Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
08:23
İşte Özgür Özel’in CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’a attığı küfürlü mesajlar
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 11:39:37. #7.11#
SON DAKİKA: Kaskı ile Hayat Kurtaran Kurye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.