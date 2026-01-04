Adana'da kaskla apartmana giren şüpheli asansöre idrarını yapıp, damdaki kuşları çaldı.
Olay, 1 Ocak'ta Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen başında motosiklet kaskı bulanan şüpheli, apartmana girdikten sonra asansöre binerek idrarını yaptı.
Ardından binanın damına çıkan şüpheli, bir vatandaşın hobi amaçlı beslediği kuşlarını çaldı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan yaşananlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Yaşam › Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.