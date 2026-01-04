Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı - Son Dakika
Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
04.01.2026 00:01
Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Adana'da başında kaskla bir apartmana giren kimliği belirsiz şüpheli, asansörde idrarını yaptıktan sonra binanın damında hobi amaçlı beslenen kuşları çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da kaskla apartmana giren şüpheli asansöre idrarını yapıp, damdaki kuşları çaldı.

ÖNCE ASANSÖRE İDRARINI YAPTI

Olay, 1 Ocak'ta Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen başında motosiklet kaskı bulanan şüpheli, apartmana girdikten sonra asansöre binerek idrarını yaptı.

Kaskla apartmana giren şüpheli idrarını yapıp, damdaki kuşları çaldı

SONRA DAMDAKİ KUŞLARI ÇALDI

Ardından binanın damına çıkan şüpheli, bir vatandaşın hobi amaçlı beslediği kuşlarını çaldı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaskla apartmana giren şüpheli idrarını yapıp, damdaki kuşları çaldı

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşananlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı - Son Dakika

