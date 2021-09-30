Üye Girişi
Kaspersky uzaktan eğitimde öğrencilerin performansını değerlendirdi - Son Dakika

Kaspersky uzaktan eğitimde öğrencilerin performansını değerlendirdi

30.09.2021 16:04
Kaspersky uzaktan eğitimde öğrencilerin performansını değerlendirdi, System.String[]

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'deki öğrencilerin yüzde 72'si uzaktan eğitim sırasında en çok akranlarıyla yüz yüze iletişimin eksikliğin şikayetçi olduğunu belirtiyor.

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'deki öğrencilerin yüzde 72'si uzaktan eğitim sırasında en çok akranlarıyla yüz yüze iletişimin eksikliğin şikayetçi olduğunu belirtiyor.

Kaspersky "Covid döneminde dijital eğitim" anketinin sonuçlarını çevrim içi olarak düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu.

Basın toplantısında konuşan Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar, "Araştırmaya göre Türkiye'deki öğrenciler yüzde 72 ile uzaktan eğitim sırasında en çok akranlarıyla yüz yüze iletişimin eksikliğinden şikayet ettiler. Katılımcıların yüzde 78'i ekran karşısında çok fazla zaman harcamak zorunda kaldıkları belirtti. Katılımcıların yüzde 44 ise yaşanan teknik sorunlar yüzünden çevrimiçi öğrenmeyi sevmediğini ifade etti. Öğrencilerin yüzde 50'si uzaktan eğitimle dersi anlamanın çevrimdışı öğrenime kıyasla daha zor olduğunu söylerken, yüzde 28'i uzaktan öğrenmeyi daha çok sevdiğini belirtti." yorumunu yaptı.

Öğrencilerin uzak eğitimde derslere bakışı ile ilgili bilgi veren Yurdakonar, "Türkiye'de çocukların uzaktan eğitimde en zorlandığı dersler yüzde 48 ile matematik 48, yüzde 40'la fizik, yüzde 28 ile kimya ve yabancı dil oldu. Ebeveynlerin yüzde 76'sı pandemiden sonra bu öğrenme biçimine devam etmek istemediğini belirtirken, yüzde 62'si eğitim kalitesinde genel düşüşü ana dezavantaj olarak gördüğünü belirtti." dedi.

Uzaktan eğitimin büyük ihtimalle bir dereceye kadar yüz yüze eğitimin yerini almaya devam edeceğini belirten Yurdakonar, "Araştırmamıza göre ebeveynler ve çocuklar çevrimdışı eğitimi tercih ediyor olsa da çeşitli dijital ve etkileşimli unsurları eğitim sürecine dahil etmek, çocukların ve ebeveynlerinin yanı sıra öğretmenlerin de dijital okuryazarlık düzeylerini geliştirmeye önem vermek gerekiyor." diye konuştu.

20 aydır devam eden uzaktan eğitimin öğrencilerde teknolojik bıkkınlık yaşatmaya başladığına işaret eden Gazeteci ve Eğitim Yazarı Abbas Güçlü ise, "Gelecekte eğitimin robot öğretmenlerle yapılması gündeme geliyor. Orta ve uzun vadede teknoloji bu yöne evrilebilecek olsa da bu noktada tüm odağı dijitale vermeden eğitim ve öğretimin dengede tutulması büyük önem taşıyor. Bunun başarılamadığı noktada günde 7-8 saatten fazla teknolojik cihazlara maruz kalan öğrencilerde teknolojik bıkkınlık ve isteksizlik yaratacağı göz ardı edilmemeli. Uzaktan eğitim hayatımıza bu kadar girmişken 20 milyon öğrencinin bulunduğu ülkemizde de eğitim alanında siber güvenlik konusunda önlemlerin alınması ve öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenlerin eğitilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, bilgisayar başında oyun oynarken, ders çalışırken veya arkadaşlarla sohbet ederken çocuklarınızı çevrimiçi ortamda güvende tutmak için Kaspersky Safe Kids çözümünü sunuyor. Kaspersky Safe Kids, ebeveynlerin çocuklarının internette ne kadar zaman geçirdiğini tam olarak bilmesini sağlıyor ve uygunsuz içerikten koruyor. Ayrıca ebeveynler çocuklarının mevcut konumunu görebiliyor, bu da çocuğun okuldan eve yalnız geldiği durumlarda çok kullanışlı olabiliyor.

Kaspersky, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaspersky uzaktan eğitimde öğrencilerin performansını değerlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı 15:54 Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez 15:49 Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi 15:39 Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi
Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı 15:16 Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı Billur Kalkavan'ın 15:00 Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 14:43 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar 14:04 Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz 13:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz

Son Dakika Haberleri
16:04 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar
15:53 Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
15:49 Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
15:45 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor
15:38 Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi
15:22 Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama: Oldukça olumlu geçti, iş birliği içinde olacağız
15:16 Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı
15:11 Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu
15:03 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı
14:48 17 yaşında Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi
Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar         
16:05
Oyuncu Nejat İşler, Bodrum'daki evini kapatarak otele yerleşti Oyuncu Nejat İşler, Bodrum'daki evini kapatarak otele yerleşti         
15:52
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor         
15:46
Shakira parkta uğradığı yaban domuzlarının saldırısını ağlaya ağlaya anlattı Shakira parkta uğradığı yaban domuzlarının saldırısını ağlaya ağlaya anlattı         
15:30
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi         
14:50
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı Acun Ilıcalı, öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılış törenine katıldı         
13:52
"Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü         
12:53
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 16:11:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kaspersky uzaktan eğitimde öğrencilerin performansını değerlendirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement