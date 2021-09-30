Kaspersky uzaktan eğitimde öğrencilerin performansını değerlendirdi - Son Dakika

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'deki öğrencilerin yüzde 72'si uzaktan eğitim sırasında en çok akranlarıyla yüz yüze iletişimin eksikliğin şikayetçi olduğunu belirtiyor.

Kaspersky "Covid döneminde dijital eğitim" anketinin sonuçlarını çevrim içi olarak düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu.

Basın toplantısında konuşan Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar, "Araştırmaya göre Türkiye'deki öğrenciler yüzde 72 ile uzaktan eğitim sırasında en çok akranlarıyla yüz yüze iletişimin eksikliğinden şikayet ettiler. Katılımcıların yüzde 78'i ekran karşısında çok fazla zaman harcamak zorunda kaldıkları belirtti. Katılımcıların yüzde 44 ise yaşanan teknik sorunlar yüzünden çevrimiçi öğrenmeyi sevmediğini ifade etti. Öğrencilerin yüzde 50'si uzaktan eğitimle dersi anlamanın çevrimdışı öğrenime kıyasla daha zor olduğunu söylerken, yüzde 28'i uzaktan öğrenmeyi daha çok sevdiğini belirtti." yorumunu yaptı.

Öğrencilerin uzak eğitimde derslere bakışı ile ilgili bilgi veren Yurdakonar, "Türkiye'de çocukların uzaktan eğitimde en zorlandığı dersler yüzde 48 ile matematik 48, yüzde 40'la fizik, yüzde 28 ile kimya ve yabancı dil oldu. Ebeveynlerin yüzde 76'sı pandemiden sonra bu öğrenme biçimine devam etmek istemediğini belirtirken, yüzde 62'si eğitim kalitesinde genel düşüşü ana dezavantaj olarak gördüğünü belirtti." dedi.

Uzaktan eğitimin büyük ihtimalle bir dereceye kadar yüz yüze eğitimin yerini almaya devam edeceğini belirten Yurdakonar, "Araştırmamıza göre ebeveynler ve çocuklar çevrimdışı eğitimi tercih ediyor olsa da çeşitli dijital ve etkileşimli unsurları eğitim sürecine dahil etmek, çocukların ve ebeveynlerinin yanı sıra öğretmenlerin de dijital okuryazarlık düzeylerini geliştirmeye önem vermek gerekiyor." diye konuştu.

20 aydır devam eden uzaktan eğitimin öğrencilerde teknolojik bıkkınlık yaşatmaya başladığına işaret eden Gazeteci ve Eğitim Yazarı Abbas Güçlü ise, "Gelecekte eğitimin robot öğretmenlerle yapılması gündeme geliyor. Orta ve uzun vadede teknoloji bu yöne evrilebilecek olsa da bu noktada tüm odağı dijitale vermeden eğitim ve öğretimin dengede tutulması büyük önem taşıyor. Bunun başarılamadığı noktada günde 7-8 saatten fazla teknolojik cihazlara maruz kalan öğrencilerde teknolojik bıkkınlık ve isteksizlik yaratacağı göz ardı edilmemeli. Uzaktan eğitim hayatımıza bu kadar girmişken 20 milyon öğrencinin bulunduğu ülkemizde de eğitim alanında siber güvenlik konusunda önlemlerin alınması ve öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenlerin eğitilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, bilgisayar başında oyun oynarken, ders çalışırken veya arkadaşlarla sohbet ederken çocuklarınızı çevrimiçi ortamda güvende tutmak için Kaspersky Safe Kids çözümünü sunuyor. Kaspersky Safe Kids, ebeveynlerin çocuklarının internette ne kadar zaman geçirdiğini tam olarak bilmesini sağlıyor ve uygunsuz içerikten koruyor. Ayrıca ebeveynler çocuklarının mevcut konumunu görebiliyor, bu da çocuğun okuldan eve yalnız geldiği durumlarda çok kullanışlı olabiliyor.