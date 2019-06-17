Son Dakika Haberleri: Kassel Bölge Valisi'nin katil zanlısı yakalandı
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Kassel Bölge Valisi'nin katil zanlısı yakalandı

32 dakika önce

Almanya'da iki hafta önce öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin katil zanlısının yakalandığı bildirildi.

Kassel Bölge Valisi'nin katil zanlısı yakalandı, System.String[]
Almanya'da iki hafta önce öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin katil zanlısının yakalandığı bildirildi.
Kassel Savcılığından yapılan açıklamada, Hessen Emniyet Müdürlüğü ile hafta sonunda düzenlenen ortak operasyon sonucunda 45 yaşındaki zanlının nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandığı ifade edildi.
Alman medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, zanlının aşırı sağcı olduğu yönünde bulgular elde edildi.
2 Haziran'da evinin bahçesinde başına tek mermi sıkılarak öldürülen Vali Lübcke geçen hafta devlet töreni ile defnedilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:25 Kaynak: AA
Hessen, Almanya, Kassel
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