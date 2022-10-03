Kastamonu 3. sayfa haberi | Kastamonu'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde ayıların saldırdığı arı kovanları parçalandı, arılar telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı Aşağı Aslanlı, önceki dönem Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Şahin'in sahibi olduğu arı kovanları ayılar tarafından parçalandı. Ayıların parçaladığı kovanlarda bulunan arılar da telef oldu. Ayıların ikinci kez kovanlarına saldırdığını belirten Şahin, maddi kaybının çok fazla olduğunu söyledi.

Mehmet Şahin, uğradığı mağduriyetle ilgili şunları söyledi: "Seydiler'de Aşağı Aslanlı köyünde bulunan arılarıma ikinci defa kovanlarıma ve ballarıma zarar verildi. Arılarımın ayçiçeklerinden istifade etmesi, ayçiçeği balı yapması için kovanlarımı köyüm Aşağı Aslanlı'daki geniş bir alana ekili ayçiçeği tarlalarının yanına götürmüştüm. Kovanları koyduğum alan ve ayçiçeği ekili alanlar bize aitti. Ama maalesef arılarım ve kovanlarım ayıların hışmına uğradı. Maddi kaybım çok fazla. Ayıları öldürmek, onlara dokunmak yasak. Maddi cezası çok fazla. Benim zararımı kim karşılayacak? Yüzlerce arı yetiştiricisi buna bir çözüm bulunmasını istiyor. Sağ kalan arıların bir araya gelmesi için dağılan kovanları ve petekleri derleyip toparladım. Devletimiz tarafından buna bir çözüm getirilmesini, arı üreticilerinin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz" dedi. - KASTAMONU