Kastamonu 3. sayfa haberi | Kastamonu'da ayılar arı kovanlarını parçaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu 3. sayfa haberi | Kastamonu'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

03.10.2022 10:16
Kastamonu 3. sayfa haberi | Kastamonu'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

Kastamonu 3. sayfa haberi | Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde ayıların saldırdığı arı kovanları parçalandı, arılar telef oldu.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde ayıların saldırdığı arı kovanları parçalandı, arılar telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı Aşağı Aslanlı, önceki dönem Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Şahin'in sahibi olduğu arı kovanları ayılar tarafından parçalandı. Ayıların parçaladığı kovanlarda bulunan arılar da telef oldu. Ayıların ikinci kez kovanlarına saldırdığını belirten Şahin, maddi kaybının çok fazla olduğunu söyledi.

Mehmet Şahin, uğradığı mağduriyetle ilgili şunları söyledi: "Seydiler'de Aşağı Aslanlı köyünde bulunan arılarıma ikinci defa kovanlarıma ve ballarıma zarar verildi. Arılarımın ayçiçeklerinden istifade etmesi, ayçiçeği balı yapması için kovanlarımı köyüm Aşağı Aslanlı'daki geniş bir alana ekili ayçiçeği tarlalarının yanına götürmüştüm. Kovanları koyduğum alan ve ayçiçeği ekili alanlar bize aitti. Ama maalesef arılarım ve kovanlarım ayıların hışmına uğradı. Maddi kaybım çok fazla. Ayıları öldürmek, onlara dokunmak yasak. Maddi cezası çok fazla. Benim zararımı kim karşılayacak? Yüzlerce arı yetiştiricisi buna bir çözüm bulunmasını istiyor. Sağ kalan arıların bir araya gelmesi için dağılan kovanları ve petekleri derleyip toparladım. Devletimiz tarafından buna bir çözüm getirilmesini, arı üreticilerinin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz" dedi. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Türk Kızılay üyeleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü Türk Kızılay üyeleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü Karadeniz'de 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü Karadeniz'de 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü Kastamonu haber: Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı Kastamonu haber: Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: İHA

Mehmet Şahin, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu 3. sayfa haberi | Kastamonu'da ayılar arı kovanlarını parçaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:17 Daha fazla para kazanmak için kiracısının yatağının yarısını başka birine vermek istedi
15:11 Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı
15:05 Grip aşılarında eczaneden satış başladı! İşte bu yılki fiyatı...
14:53 İşveren ve işçiler yeni yasayı bekliyor! Önemli düzenlemeler yapılacak
14:54 Dünürü Sadık Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara yorum: Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?
14:42 Gösterdiği performansla İtalya'da ayın oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, Manchester United'ın radarına girdi! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar
14:41 TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla patates, et ve balık ürünleri oldu
14:32 Bir aydır suları akmıyor! Muhtarın tavrı da köylüleri isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 16:01:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu 3. sayfa haberi | Kastamonu'da ayılar arı kovanlarını parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement