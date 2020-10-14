Kastamonu'da 10 bin dekar alanda siyez üretimi yapılacak - Son Dakika

Kastamonu'da 10 bin dekar alanda siyez üretimi yapılacak

14.10.2020 17:47
Kastamonu'da 10 bin dekar alanda siyez üretimi yapılacak, System.String[]

Kastamonu'da 10 bin dekar alanda siyez ile 10 bin dekar alanda organik yulaf üretiminin yapılması planlanıyor.

Kastamonu'da 10 bin dekar alanda siyez ile 10 bin dekar alanda organik yulaf üretiminin yapılması planlanıyor.

Kastamonu'da üretim yapan özel bir firmanın Devrekani'de gerçekleştireceği organik yulaf ve siyez buğdayı üretim projesi kapsamında Devrekani Ziraat Odası bünyesinde sözleşme imzaladığı 90 çiftçiye tohum dağıtımının ilk aşamasını gerçekleştirdi. İl genelinde 10 bin dekar organik yulaf, 10 bin dekar da organik siyez buğdayı üretmeyi amaçlayan firma, Devrekani Ziraat Odası'na bağlı 90 üretici ile sözleşme imzalayarak, 3 bin 500 dönüm alanda siyez ve yulaf ekimini gerçekleştirecek. Proje kapsamında ilk etap siyez buğdayı tohum dağıtımı Devrekani Ziraat Odası'nı kontrolünde üreticilere sağlandı.

Proje hakkında bilgi veren Devrekani Ziraat Odası Başkanı Orhan İshakbeyoğlu, "Türk Şeker Tarım ve Gıda A.Ş. ile Devrekanili çiftçilerimizi Ziraat Odası bünyesinde buluşturarak 90 üreticimizle 3 bin 500 dönüm alanda "Organik Yulaf ve Siyez Buğdayı" ekimi gerçekleştirilmek üzere sözleşmelerimizi imzaladık. Sözleşme kapsamında dileyen üreticilere şirket tarafından tohumluk ve organik tohum ilaçları ürün bedelinden mahsup edilmek üzere ücretsiz verilmektedir. Bugün ilk etap siyez buğdayı tohumlarımızı üreticilerimize teslim ettik. Önümüzdeki günlerde yulaf tohumlarımızın da dağıtımını belirlenen program çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Tüm üreticilerimize emeklerinin karşılığını aldıkları bol bereketli bir hasat dönemi diliyorum" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu'da 10 bin dekar alanda siyez üretimi yapılacak
Kastamonu'da 10 bin dekar alanda siyez üretimi yapılacak

Ziraat Odası, Kastamonu, Devrekani, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da 10 bin dekar alanda siyez üretimi yapılacak - Son Dakika Ekonomi

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