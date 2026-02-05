Kastamonu'da 2.9 Milyar Lira Su Projelerine Harcandı - Son Dakika
Kastamonu'da 2.9 Milyar Lira Su Projelerine Harcandı

05.02.2026 15:22
Kastamonu Valiliği, 2025'te su projeleri için 2.9 milyar lira harcandığını açıkladı.

Kastamonu Valiliği, İl Özel İdaresince 2025 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda 2 milyar 888 milyon lira harcandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresinin 2025 yılında içme suyuyla ilgili çalışmalara ağırlık verdiği, bu kapsamda 109 içme suyu tesisi ile 36 yeni depo inşa edildiği, 61 deponun da bakım ve onarımının tamamlandığı aktarıldı.

Çalışmalarla 107 kaynağın sağlıklı ve kullanılabilir duruma getirildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu projeler kapsamında 253 bin 50 metre içme suyu hattı döşedik, köylerimize 85 bin 800 metre boru yardımı yaptık. İdaremize ait personel ve makine imkanlarıyla 12 sondaj kuyusu açılarak 913 metre delgi yaptık. İçme suyu için 330 etüt ve teknik inceleme gerçekleştirdik. 242 motopomp ve pano arızasını onardık. Tarım İl Müdürlüğümüz ile uyguladığımız IFAD projeleriyle 10 bin 82 metre sulama iletim hattı yaparak 505 hektar alanın uygun şartlarda sulanmasını sağladık. Sulama modernizasyonu çalışmaları kapsamında 1372 metre sulama iletim hattını onardık."

Açıklamada, kanalizasyon altyapı projeleri kapsamında 6 foseptik, 4 doğal arıtma tesisi ve 3 biyolojik arıtma tesisi yapımının tamamlandığı belirtilerek, köylere 25 bin metre kanalizasyon borusu yardımı yapıldığı ifade edildi.

KÖYDES projesi kapsamında Kastamonu'ya 315 milyon 253 bin 990 lira tahsis edildiği bildirilen açıklamada, bu ödenekten 305 milyon 431 bin 522 liranın harcandığına işaret edildi.

Açıklamada, programa alınan 285 projenin 253'ünün tamamlandığı, İl Özel İdaresinin himayelerinde gerçekleştirilen yatırım ve çalışmalara 2025 yılında toplam 2 milyar 888 milyon lira harcandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Kastamonu Valiliği, Yerel Haberler, Kastamonu, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

