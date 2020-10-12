Kastamonu'da Azerbaycan'a "Gardaşlık zamanı" konvoyu desteği - Son Dakika

Kastamonu'da Azerbaycan'a "Gardaşlık zamanı" konvoyu desteği

12.10.2020 21:47
Kastamonu'da Azerbaycan'a

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, "Gardaşlık zamanı" sloganıyla Azerbaycan'a destek için konvoy oluşturularak şehir turu atıldı.

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, "Gardaşlık zamanı" sloganıyla Azerbaycan'a destek için konvoy oluşturularak şehir turu atıldı.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki gösteren vatandaşlar, organize edilen etkinliğe katılmak için Santra Park'ta toplandı.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, burada yaptığı basın açıklamasında, Ermenistan'ın son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının kökeninin bir asır öncesine dayandığını kaydeden Dağdelenoğlu, "Yıllardır Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koymayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha gösteriyor. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk Üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzakta. Sovyetlerin dağılması akabinde bağımsızlıklarını kazanan iki devlet arasında Dağlık Karabağ sorunu sıcak çatışmaya dönüştü. Ermenistan uyuşmaz tavrı ve anlaşmadan uzak talepleriyle bir sonuca ve çözüme ulaşılmasını bugüne kadar engelledi." dedi.

Bu davada Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirten Dağdelenoğlu, şöyle devam etti:

"Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu ocağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya çağırıyoruz."

Basın açıklamasının ardından Olukbaşı mevkisine, oradan da Cumhuriyet meydanına kadar devam eden konvoyda Azerbaycan ve Türk bayrakları açıldı.

Ermenistan, Azerbaycan, Kastamonu, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Azerbaycan'a 'Gardaşlık zamanı' konvoyu desteği - Son Dakika

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