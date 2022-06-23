Kastamonu'da bir kişi kayınpederini ve kayınbiraderini silahla yaraladı - Son Dakika
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Kastamonu'da bir kişi kayınpederini ve kayınbiraderini silahla yaraladı

23.06.2022 18:14
Kastamonu'da bir kişi kayınpederini ve kayınbiraderini silahla yaraladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.A, Şehit İsmail Bulut Sokak'ta karşılaştığı kayınpederi Ş.K. ve kayınbiraderi M.K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.A, kayınpederini ve kayınbiraderini tabancayla vurdu.

Yaralanan baba ve oğlu ambulansla kaldırıldıkları Taşköprü Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli Y.A, olay yerine gelen polislerce gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da bir kişi kayınpederini ve kayınbiraderini silahla yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da bir kişi kayınpederini ve kayınbiraderini silahla yaraladı - Son Dakika
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