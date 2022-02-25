Kastamonu'da bulunan iki ayı yavrusu, Sinop'taki merkezde rehabilite ediliyor - Son Dakika
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Kastamonu'da bulunan iki ayı yavrusu, Sinop'taki merkezde rehabilite ediliyor

25.02.2022 15:42
Kastamonu'da bulunan iki ayı yavrusu, Sinop'taki merkezde rehabilite ediliyor

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan iki ayı yavrusu, Sinop'taki rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan iki ayı yavrusu, Sinop'taki rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı.

Pınarbaşı ilçesi Karafasıl köyünde hayvancılıkla uğraşan Veysel Çiftçi tarafından bulunan iki ayı yavrusu, Kastamonu'daki tedavi süreçlerinin ardından Sinop'taki Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Merkezde görevli veteriner hekimlerce kontrolden geçirilen yavruların herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı belirlendi.

Bakım ve rehabilite süreçleri devam eden ayılar, veteriner hekimlerce 3 saat aralıklarla özel diyet uygulanarak besleniyor.

Ayı yavrularının gelişimlerini tamamladıktan sonra doğaya bırakılmaları planlanıyor.

Kastamonu'da bulunan iki ayı yavrusu, Sinop'taki merkezde rehabilite ediliyor
Kastamonu'da bulunan iki ayı yavrusu, Sinop'taki merkezde rehabilite ediliyor

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Rehabilitasyon, Kastamonu, Pınarbaşı, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da bulunan iki ayı yavrusu, Sinop'taki merkezde rehabilite ediliyor - Son Dakika


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