Kastamonu'da çöken yol ve yıkılan köprüler için ekipler devrede - Son Dakika
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Kastamonu'da çöken yol ve yıkılan köprüler için ekipler devrede

26.06.2022 12:15
Kastamonu'da çöken yol ve yıkılan köprüler için ekipler devrede

KASTAMONU'nda etkili olan sağanak sonrası çöken yol ile yıkılan köprüler için çalışma başlatıldı.

KASTAMONU'nda etkili olan sağanak sonrası çöken yol ile yıkılan köprüler için çalışma başlatıldı. Sağanağın aralıklarla devam ettiği bölgede, ekipler de sürücüleri geri dönmeleri yönünde uyardı.

Kastamonu'da dün sağanak nedeniyle dere ve çaylar taştı, yollarda da göçük ve heyelanlar oluştu. Kastamonu-Cide kara yolunun 68'inci kilometresindeki Sada Çayı, sağanak nedeniyle taştı. 2021'de yaşanan sel fekaketinde hasar gören köprünün yerine yapılan yol da taşma sonucu çöktü. Kesmekayrak köprülerinin yıkılması sonrasında da Cide ve Şenpazar ilçelerinin Kastamonu ile olan bağlantısı kesildi. Daha sonra Karayolları ekiplerince açılan servis yolu sayesinde Kastamonu ile 2 ilçeye ulaşım sağlandı.

EKİPLERDEN SÜRÜCÜLERE UYARISağanağın aralıklarla devam ettiği bölgede, ekipler sürücüleri geri dönmeleri yönünde uyardı. Karayolları 15'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de çöken yol ile yıkılan köprüler ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların 2 günden fazla süreceği bildirildi.

Öte yandan Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle Valimiz Sayın Avni Çakır'ın başkanlığında ilgili TAMP Çalışma Grupları Kastamonu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde toplanarak gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir" denildi.


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Kastamonu'da sağanak yağış nedeniyle Sada Çayı taştı, yol ve köprü çöktü Kastamonu'da sağanak yağış nedeniyle Sada Çayı taştı, yol ve köprü çöktü Kazımcan Karataş için Galatasaray devrede Kazımcan Karataş için Galatasaray devrede
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da çöken yol ve yıkılan köprüler için ekipler devrede - Son Dakika

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