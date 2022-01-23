KASTAMONU - Ekipler 2 metre karda enerji kesintisi olmaması için çabalıyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı yüksek rakımlı köylerde enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar, Başkent EDAŞ ekiplerinin zorlu şartlarda yürüttüğü çalışmalarla onarılıyor.

Ekipler, kar nedeniyle kapalı olan yolları paletli kar araçlarını kullanarak aşıyor. Araçların ulaşamadığı noktalara ise ekipler, kullanacakları malzeme ve ekipmanları taşıyarak ulaştırıyor.

Dondurucu soğukta metrelerce yükseklikteki direklere tırmanan ekipler, hat üzerindeki arızaları gideriyor.

İlçe merkezi ile köylerdeki trafolara enerji verebilmek için 24 saat esasına göre çalışan ekipler, zarar gören enerji dağıtım hatları ile devrilen direklerin tespitinde, termal özel