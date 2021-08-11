KASTAMONU - Etkili olan sağanak nedeniyle 2 otomobil toprak altında kaldı - Son Dakika

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Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 2 otomobil toprak altında kaldı.

Küre ilçe girişinde etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Salih Balta'ya ait seyir halindeki otomobil ile otoparkta bulunan Recep Turan'a ait otomobil toprak altında kaldı.

Karayolları ve Belediye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarılarak yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Yağışların halen etkisini sürdürdüğü bölgede, ekipler vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.