Kastamonu'da FETÖ sanıklarına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da FETÖ sanıklarına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Kastamonu'da FETÖ sanıklarına 6 yıl 3 ay hapis cezası

7 saat önce

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu'da FETÖ sanıklarına 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Fatih K. ile Cihan A. katıldı.

Sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Örgütle bir bağlarının bulunmadığını öne süren sanıklar, önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladıklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıkları, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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