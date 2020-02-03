Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
12 dakika önce
Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:36 Kaynak: AA
Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
İbrahim Çemçem'in kullandığı 37 SF 009 plakalı hafif ticari araç ile Murat Karaoğlu idaresindeki 37 PS 485 plakalı otomobil, Kastamonu Tosya kara yolu Çatalçam mevkisinde çarpıştı.
Sürücü Çemçem, aracıyla yaklaşık 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanmaktan ağaçlar sayesinde kurtuldu.
Araçlarda sıkışan sürücüler, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.
Son Dakika Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521'e ulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den gelen tüm uçuşlar ay sonuna kadar durduruldu İdlib'de şehit düşen kahramanların kimlikleri belli oldu Son dakika: İdlib'de rejim güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi