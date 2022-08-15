Kastamonu'da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 4 yaralı

15.08.2022 12:10
Kastamonu'da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 4 yaralı

Kastamonu'da hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Daday karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmasının sürdüğü yolda sürücüsü öğrenilemeyen 37 SE 998 plakalı otomobil, yola çıkan hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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