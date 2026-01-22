Kastamonu\'da Husumetli Çifte Silahlı Saldırı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde husumetli olduğu karı-kocayı vuran sanık, "Elini beline atınca panikledim, eşimi ve kendimi korumak için kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 17 Mayıs 2025 tarihinde Taşköprü ilçesi Donalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir aralarında husumet olduğu öğrenilen Necati A. (64), iddialara göre traktör ile tarladan dönüş yapan Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak'a (31) ateş etti. Traktörün üzerinde silahlı saldırıya uğrayan Sinan Abak ve eşi Kadriye Abak, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Necati A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tutuklanan Necati A. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kadına karşı kasten öldürme, kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan dava açıldı.

Duruşmaya, öldürülen Sinan Abak ile eşi Kadriye Abak çiftinin yakınları, tanıklar ile tutuklu sanık Necati A. ve avukatlar hazır bulundu.

"Kendimi ve eşimi korumak amacıyla silahımı çıkardım ve ateş ettim"

Duruşmada savunma yapan Necati A., öldürdüğü Sinan Abak'ın torununa saplantılı olduğunu iddia eden Necati A., "Bu şahıs torunumu okul için arabasıyla getirip götürürken ona saplantılı bir şekilde bela oldu. Uyuşturucu ve uyku ilacı verip kaçırdı. Bunun üzerine polise ve savcılığa başvurdum. Sonunda torunum bulundu. Güvenliği için İstanbul'a gönderdim ama bu şahıs peşimizi bırakmadı. Sonra torunumu kaçırdı. Kaçırma olayından sonra da tehdit edildim. İki kez yaya halindeyken arabayla üzerime sürdü. Kenara çekilerek kurtuldum. Jandarmayı aradım. Bana 'ufak olayı büyütmeyin' denildi" diye konuştu.

Olay gününde de eşiyle tarlaya gittiğini söyleyen Necati A., "Dar arazi yolunda karşılaştık. Traktörünün arkasında ot biçme makinesi vardı. Geri geri gidip geçebileceği şekilde yol verdim. Ama benim açtığım yoldan geçmedi, önümde durdu ve 'seni bu köyde yaşatacak mıyım? O kızı yine kaçıracağım' dedi. Elini beline attı. O anda 'pat' diye bir silah sesi geldi. Bizi öldüreceğini düşündüm. Kendimi ve eşimi korumak amacıyla silahımı çıkardım. Hedef almadım. Panik halindeydim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bir şarjör değiştirdiğimi hatırlıyorum ama ikinciyi ya da üçüncüyü değiştirip değiştirmediğimi hatırlamıyorum. Aramızda 2-3 metre mesafe vardı" ifadelerini kullandı.

Olaydan sonra jandarmayı arayarak teslim olduğunu belirten Necati A., "Üzerimizde cep telefonu yoktu. Köydeki evime geldim. 112'yi ve jandarmayı aradım. Adres verdim, 'gelin beni alın' dedim. Jandarma da verdiğim adrese gelip beni alıp götürdü" dedi.

Necati A., "Mermileri vesikalı silahı olan eş dosttan parça parça aldım. Hepsi tek bir kutudan değil. Yedek şarjörü hep yanımda taşırdım. Silahımın olduğunu eşim bilmez. Babadan kalma silah olduğunu bilirlerdi, sattığımı söylemiştim"

Yaklaşık 4 saat süren yargılamada mahkeme heyeti, tanık ve avukatları da dinledikten sonra, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU